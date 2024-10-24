Samsun\'da 15 Yıl Hapis Cezaevi Yolu

3.Sayfa

Samsun'da adam öldürmek suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan hükümlü, jandarmanın takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da yargılandığı ağır ceza mahkemelerince adam öldürmek suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan F.F.(29) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu F.F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Daha önce yaklaşık 3.5 yıl cezaevinde kaldığı öğrenilen F.F. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan hükümlü tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN