Samsun\'da 165 Bin 321 Yolcuya Emniyet Kemeri Bilgilendirmesi Yapıldı

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Samsun'da polis ekipleri, yaklaşık 4 aylık süre içerisinde 165 bin 321 yolcuya emniyet kemeri konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik yapılan denetimler devam ediyor. Ekipler tarafından yaklaşık 4 aylık süre zarfında, emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik yapılan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, ildeki 6 bin 157 toplu taşıma aracında bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Çalışmalarda, toplam 165 bin 321 yolcu bilgilendirildi.

Çalışmaların yıl boyunca devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN