Samsun'da 1833 adet sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 1833 adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun\'da 1833 adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde bir kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 1833 adet sentetik ecza ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

24.04.2024 15:39
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Samsun'da narkotik polisi tatafından şüphe üzerine bir kişinin üzerinde 1833 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde 1 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, 1833 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili söz konusu şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 1833 adet sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 1833 adet sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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