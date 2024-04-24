Samsun\'da 1833 adet sentetik ecza ele geçirildi

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Samsun'da narkotik polisi tatafından şüphe üzerine bir kişinin üzerinde 1833 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde 1 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, 1833 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili söz konusu şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN