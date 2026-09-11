Özgür Çelik ifade vermek için adliyede! İşte ilk sözleri

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinin ardından meclis üyesi Ayhan Aydın hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına geldi.

ÜSKÜDAR SEÇİMLERİ SONRASINDAKİ AÇIKLAMASI OLAY OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmada, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın kendisini arayarak, "Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum" dediği yönündeki iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Aydın'ın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatının verildiği kaydedildi.

AYHAN AYDIN, ÇELİK'İN 'TEHDİT' İDDİALARINI YALANLADI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın, "Bu sözler tarafıma ait değildir ve anlatılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim. Bir cumhuriyet savcısının ya da başka bir kamu görevlisinin beni tehdit ettiği yönündeki iddia tümüyle asılsızdır. Böyle bir olay yaşanmamıştır" ifadelerini kullandı. Aydın'ın ifadesinde, Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde Çelik'in ricasıyla kendisinin defalarca arandığını ve baskı altına alınmaya çalışıldığını söylediği de belirtildi.

ÖZGÜR ÇELİK İFADEYE ÇAĞIRILDI

Soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan Özgür Çelik sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Basın mensuplarına açıklama yapan Çelik, "Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü var, ‘Gerçekleri söylemekten korkmayınız’ diyor. Üsküdar Belediyesi’nin önünde gerçekleri söyledik. Şimdi de avukatlarımızla ve arkadaşlarımızla beraber savcılıkta ifademizi vereceğiz, orada da gerçekleri söyleyeceğiz" dedi.