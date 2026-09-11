Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi - Son Dakika
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Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verdi. Yeni tertip banknotlar, üzerlerindeki imzalar dışında önceki tertiplerle aynı özellikleri taşıyacak ve mevcut banknotlarla birlikte kullanılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL banknotların tedavüle çıkarılması duyurusunu yayımladı.

Duyuruda, 1211 sayılı Kanun’un TCMB’ye verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceği bildirildi.

YENİ TERTİP BANKNOTLARIN İMZALARI DEĞİŞTİ

Hâlen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL banknotlardaki imzaların Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Kara’ya, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Özkul’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği belirtilen duyuruda, “Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir.” denildi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi - Son Dakika

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