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Önce öldürdüler sonra yaktılar

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Elazığ'da üç gün önce çıkan yangında cansız bedenleri bulunan 7 çocuk sahibi Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Otopsi sonucunda çiftin vücudunda kurşun izleri tespit edilirken, silahla öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirildi. Hayriye Üykü'ye ait altın ve değerli eşyaların kayıp olduğu olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'daki yangında evden cansız bedenleri çıkartılan ve ön otopsi sonucuna göre cinayete kurban gittikleri tespit edilen Ağa ve Hayriye Üykü çifti olayında, 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

YEDİ ÇOCUK SAHİBİYDİLER

Olay, 3 gün önce Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 7 çocuk sahibi Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedenini çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Önce öldürdüler sonra yaktılar

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI 

Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü'ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarılırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Önce öldürdüler sonra yaktılar
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Adli Tıp, Cinayet, Olaylar, Kurban, Otopsi, Elazığ, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce öldürdüler sonra yaktılar - Son Dakika

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