Samsun'da 19 bin 558 adet sentetik ecza ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da 19 bin 558 adet sentetik ecza ele geçirildi: 3 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından gözaltına alınan 3 kişi ile birlikte 19 bin 558 adet sentetik ecza ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan aramalarda 19 bin 558 adet sentetik ecza ve 1,34 gram skunk ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şahıs 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

30.06.2024 15:54
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Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde C.K. isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 81 adet ecstasy hap ve 51 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili C.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 19 bin 558 adet sentetik ecza ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 19 bin 558 adet sentetik ecza ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika
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