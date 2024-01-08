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Samsun'da 19 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 19 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, İlkadım ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 19 bin 900 adet doldurulmuş makaron sigara, bandrolsüz tütün ve kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun\'da 19 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
08.01.2024 - 20:34,
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Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 19 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çok yönlü çalışmalar neticesinde bugün İlkadım ilçesinde S.C.'ye (42) ait iş yeri ve ikamette arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada 19 bin 900 adet doldurulmuş makaron sigara, 4 adet 50 gramlık bandrolsüz tütün, 5 adet kaçak elektronik sigara likidi, 1 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili S.C. hakkında 5607 SKM suçundan gerekli adli işlemler yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 19 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 19 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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