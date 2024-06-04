Samsun'da 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda hakkında 'birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit' suçundan 19 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan O.K. yakalandı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

04.06.2024 16:52
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Samsun'da 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan 19 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan O.K. yakalandı.

Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

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