Samsun'da 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan 19 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan O.K. yakalandı.
Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?