Samsun'da 2 Ayrı Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Yakalandı

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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. S.A. ve İ.Ş isimli şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1046 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 24 kök kurutulmuş kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri, D.Ç. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1036 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili D.Ç. gözaltına alındı. 2 ayrı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN