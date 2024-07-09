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Samsun'da 20 bin 800 adet makaron ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından 20 bin 800 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde bir ikamete baskın düzenledi. Yapılan aramada, 7 bin adet doldurulmuş makaron sigara, 14 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 2 adet manuel sigara sarma makinesi, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi ve 42 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.T. ve Y.Tgözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.