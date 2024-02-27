Samsun'da 20 Bin Liralık Demir Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da 20 Bin Liralık Demir Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

Samsun\'da 20 Bin Liralık Demir Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir inşaattan 20 bin liralık demir hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından firarda olan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

27.02.2024 15:52  Güncelleme: 15:55
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Samsun'da bir inşaattan 20 bin liralık demir hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.G.'ye ait 20 bin lira değerindeki demirleri inşaattan çaldıkları iddia edilen 3 kişi kayıplara karıştı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalarda olayla ilgili A.K.'yi (23) yakalanarak gözaltına alındı. Gazi Polis Merkezine teslim edilen A.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Firarda olan 1'i 18 yaşından küçük 2 kişinin yakalanmasına çalışılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 20 Bin Liralık Demir Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

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