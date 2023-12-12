Samsun\'da 20 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Samsun'da 'kasten öldürme' suçundan hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 'kasten adam öldürmek' suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesi tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan C.K. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde yakalanan C.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN