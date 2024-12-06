Samsun\'da 200 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da polisin takibi sonucu 200 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda 200 kilo kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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