Samsun\'da 240 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada 240 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde şüpheli araç ve şahıslara yönelik gerçekleştirilen uygulamada bir araçta yaptığı aramada, 240 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN