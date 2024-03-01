Samsun'da 3 Bin 95 Adet Sentetik Ecza İle Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da 3 Bin 95 Adet Sentetik Ecza İle Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun\'da 3 Bin 95 Adet Sentetik Ecza İle Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleşen operasyonda, 3 bin 95 adet sentetik ecza, 128 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 700 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

01.03.2024 14:07  Güncelleme: 14:19
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Samsun'da 3 bin 95 adet sentetik ecza ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Kale Mahallesi ve Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 3 bin 95 adet sentetik ecza, 128 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 700 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 3 Bin 95 Adet Sentetik Ecza İle Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 3 Bin 95 Adet Sentetik Ecza İle Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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