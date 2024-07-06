Samsun'da 3 kişinin yaralandığı dolmuş kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Samsun'da 3 kişinin yaralandığı dolmuş kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Samsun'da meydana gelen dolmuş kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri, öndeki aracın durmasıyla yavaşlayan dolmuşa arkadan gelen otomobilin hızla çarpması ve dolmuşun da önündeki araca çarparak durması anlarına tanıklık ediyor.

06.07.2024 23:28
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3 kişinin yaralandığı dolmuş kazasının görüntüleri ortaya çıktı

SAMSUN - Samsun'da 3 kişinin yaralandığı dolmuş kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana gelmişti. İddiaya göre, 55 AJK 341 plakalı otomobil aynı istikamete giden 55 D 1062 plakalı dolmuşa arkadan çarpmış, dolmuş da 55 AGS 093 plakalı otomobile vurmuştu. Kazaya yol açan otomobil ise refüje çıkarak durabilmişti.

3 yolcunun yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde öndeki araç durunca yavaşlayan dolmuşa, aynı istikametten gelen 55 AJK 341 plakalı otomobilin hızlıca çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ilerleyen dolmuşun da önünde bulunan araca vurarak durduğu anlaşılıyor.

Olay sonrası yarım saat trafiğe kapatılan yol, trafik polislerinin yolu temizlemesi ve araçların çekilmesi ile trafiğe açılmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 3 kişinin yaralandığı dolmuş kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 3 kişinin yaralandığı dolmuş kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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