Samsun'da 3 tekerli bisikletiyle yaya yolundan geçmeye çalışan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da 3 tekerli bisikletiyle yaya yolundan geçmeye çalışan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde, 3 tekerli bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki bir kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.

24.08.2024 20:24
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Samsun'da 3 tekerli bisikletiyle yaya yolundan yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Taflan Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 tekerli bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Sevgi Batman'a, Serkan E. idaresindeki 20 FP 820 plakalı Mercedes marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 tekerli motosikletiyle yola savrulan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kaza yerine gelen yaşlı kadının yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 3 tekerli bisikletiyle yaya yolundan geçmeye çalışan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 3 tekerli bisikletiyle yaya yolundan geçmeye çalışan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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