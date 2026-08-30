Samsun\'da Zafer Bayramı coşkusu

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümü, sağanak yağışa rağmen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümü dolayısıyla Samsun'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Anıtpark'ta başlayan program, daha sonra valilik binasındaki tebrikat töreniyle devam etti.

Bayramlaşmanın ardından, sağanak yağış nedeniyle program Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda sürdürüldü. Buradaki etkinlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Samsun Jandarma Komando Birliği ve Garnizon Komutanlığı Bandosu sahne aldı. Şiirlerin okunduğu programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Programın ardından Kurtuluş Yolu Fuar Caddesi'nde geçit töreni düzenlendi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, törene katılanları selamladı.

Geçit törenine, bayrak ve flama ekipleri, yaya ve araçlı askeri birlikler, Jandarma Komutanlığı araçları, Sahil Güvenlik Komutanlığı personel ve araçları, İl Emniyet Müdürlüğü personel ve araçları, gaziler, Büyükşehir Belediyesi zabıta personeli ve itfaiye personeli ile izciler katıldı.