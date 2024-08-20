Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Kürtün Deresi mevkisinde saat 15.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum'dan Samsun istikametine seyir halinde olan 27 AAT 190, 55 T 0058, 55 SA 345, 34 DOC 055 ve 55 TS 315 plakalı otomobiller kazaya karıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
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