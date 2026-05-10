Samsun\'da 50 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta 50 bin adet dolu makaron ele geçirildi.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu. İ.K. (51) idaresindeki araçta yapılan aramada 50 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
