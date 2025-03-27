Samsun'da 6.500 Paket Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 6.500 Paket Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun\'da 6.500 Paket Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 6.500 paket kaçak tütün bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

27.03.2025 11:43
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Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda 6 bin 500 paket kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada 1'er kiloluk 6 bin 500 paket kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 6.500 Paket Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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