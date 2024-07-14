Samsun\'da 6 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

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Samsun'un Bafra ilçesinde 6 katlı binanın çatı katında bulunan daire alevlere teslim oldu.

Yangın, Emirefendi Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel Güler'e ait daireden yükselen alevleri gören vatandaşlar 112'yi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangın şiddetini arttırdı. Lambiri kaplı daireden çıkan alevler büyük panik oluşturdu. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük uğraş verirken bazı vatandaşlar da cep telefonu ile kayıt yaptı. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken daire küle döndü. Yangında can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Fenalık geçiren bazı bina sakinlerine sağlık ekipleri müdahale etti. Vatandaşların iddiasına göre yabancı uyruklu vatandaşların da oturduğu apartmanın çatı katında bulunan terasta mangal yakıldığı ve mangaldan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangının çıktığını öğrenildi. Ekiplerce yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - SAMSUN