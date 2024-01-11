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Samsun'da 620,8 Gram Metamfetamin ile Yakalanan Kişiye 11 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Samsun'da 620,8 Gram Metamfetamin ile Yakalanan Kişiye 11 Yıl Hapis Cezası

Samsun'da yapılan bir operasyonda 620,8 gram metamfetamin ile yakalanan bir kişi, yargılandığı mahkemece 11 yıl hapis ve 22 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Operasyonda ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 500 TL para da ele geçirildi.

Samsun\'da 620,8 Gram Metamfetamin ile Yakalanan Kişiye 11 Yıl Hapis Cezası
11.01.2024 - 18:53,  Güncelleme: 18:55
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Samsun'da 620,8 gram metamfetamin ile yakalanan bir kişi yargılandığı mahkemece 11 yıl hapis ve 22 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçla mücadele kapsamında çalışma yapan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Yeni Mahalle'de bulunan F.S.'ye ait evde arama yaptı. Yapılan aramada, 620,08 gram metamfetamin maddesi, 2 adet hassas terazi, 4 kapsül sentetik ecza ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 500 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.S., çıkarıldığı 27 Ocak 2023 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.S. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında F.S., mahkemece uyuşturucu ticaretinden 11 hapis ve 22 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kararla birlikte F.S.'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 620,8 Gram Metamfetamin ile Yakalanan Kişiye 11 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 620,8 Gram Metamfetamin ile Yakalanan Kişiye 11 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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