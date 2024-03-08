Samsun\'da 703 adet captagon hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

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Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bir evde yapılan arama 703 adet captagon hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.A A.'nın evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 703 adet captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili Y.A.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN