Samsun\'da 706 litre etil alkol ele geçirildi

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Samsun'da bin 600 litre sahte içki üretilebilecek 706 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, insan sağlığına kalıcı zararlar veren, hatta ölümlere neden olan sahte alkollü içki üretiminde kullanılan etil alkollün Samsun'a getirilmesi, dağıtılması, satışını engelleyerek suçla mücadele kapsamında çalışma yaptı. KOM polisi yaptığı takip sonucu kapalı kasa bir kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada koliler içinde 706 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen etil alkolün bin 600 litre sahte içki üretilebilecek kapasitede olduğu açıklandı. Olayla ilgili M.Y. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN