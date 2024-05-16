Samsun'da 76 bin 520 adet makaron ve 53 kilo 500 gram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 76 bin 520 adet makaron ve 53 kilo 500 gram tütün ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından yapılan operasyonda 76 bin 520 adet makaron, 53 kilo 500 gram tütün, sigara doldurma makineleri ele geçirildi. Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 işyeri ve depo arandı ve çok sayıda kaçak malzeme bulundu. Operasyon sonucunda R.A ve M.Ş isimli şüpheliler gözaltına alındı.

16.05.2024 19:32
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Samsun'da 76 bin 520 adet makaron ve 53 kilo 500 gram tütün ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından yapılan oprasyonda 76 bin 520 adet makaron, 53 kilo 500 gram tütün, sigara doldurma makineleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 işyeri ve depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 52 bin 520 adet doldurulmuş makaron, 24 bin 000 adet boş makaron, 53 kilo 500 gram kaçak tütün, 4 adet otomatik sigara sarma makinesi, 1 adet manuel sigara sarma makinesi, 3 adet komprasör, 3000 adet çok amaçlı boş kutu, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında R.A ve M.Ş yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 76 bin 520 adet makaron ve 53 kilo 500 gram tütün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 76 bin 520 adet makaron ve 53 kilo 500 gram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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