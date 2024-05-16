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Samsun'da 76 bin 520 adet makaron ve 53 kilo 500 gram tütün ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından yapılan oprasyonda 76 bin 520 adet makaron, 53 kilo 500 gram tütün, sigara doldurma makineleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 işyeri ve depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 52 bin 520 adet doldurulmuş makaron, 24 bin 000 adet boş makaron, 53 kilo 500 gram kaçak tütün, 4 adet otomatik sigara sarma makinesi, 1 adet manuel sigara sarma makinesi, 3 adet komprasör, 3000 adet çok amaçlı boş kutu, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında R.A ve M.Ş yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.