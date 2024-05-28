Samsun'da 77 yaşındaki kadına otomobil çarptı, sürücü kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da 77 yaşındaki kadına otomobil çarptı, sürücü kaçtı

Samsun\'da 77 yaşındaki kadına otomobil çarptı, sürücü kaçtı

Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan 77 yaşındaki kadına otomobil çarptı, sürücü ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışmalar başlatıldı.

28.05.2024 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan 77 yaşındaki kadına otomobil çarptı, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolu Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Bülbül Çakır'a henüz plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil çarptı. Yaralanan yaşlı kadın sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadına çarpan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinden kaçan sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, Trafik Kazaları, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 77 yaşındaki kadına otomobil çarptı, sürücü kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:40 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım
21:07 İmamoğlu: Kılıçdaroğlu’nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi
20:37 Olcay Kılavuz Bahçeli’nin danışmanlık görevinden alındı Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı
20:02 MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye’de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek
19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçireceğiz
21:01 Her futbolcu bunu yapmaz Ghezzal’dan şampiyonluk için büyük fedakarlık Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık
20:21 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den başka takım çalıştırmayacak Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:13 Malatya Valiliği’nden 112’yi gereksiz meşgul edenlere ceza Malatya Valiliği'nden 112'yi gereksiz meşgul edenlere ceza
17:00 Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti Jose Mourinho’dan ses var Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 22:35:38. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da 77 yaşındaki kadına otomobil çarptı, sürücü kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement