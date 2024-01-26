Samsun\'da 8 Bin Adet Makaron ve Elektrikli Sigara Sarma Makinesi Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından 8 bin adet makaron, elektrikli sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptığı baskında 8 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 1 adet kompresör ve 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN