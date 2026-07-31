Samsun'da 8 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi
Samsun'da 7.950 sentetik ecza hap bulundu, 1 şüpheli tutuklandı.
Samsun'da 7 bin 950 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, olaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde E.Y.'nin (38) ikametinde ve müştemilatında aramada 7 bin 950 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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