Samsun'da 8 Katlı Apartmanda Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Samsun'da 8 Katlı Apartmanda Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Samsun\'da 8 Katlı Apartmanda Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Samsun'da 8 katlı bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Bazı bina sakinleri ise yoğun dumandan dolayı aşağıya inemeyince pencereleri açarak nefes almaya çalıştı. Yangın, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

25.02.2024 03:58
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Samsun'da 8 katlı apartmanda yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

SAMSUN - Samsun'da 8 katlı bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Bazı bina sakinleri ise yoğun dumandan dolayı aşağıya inemeyince pencereleri açarak nefes almaya çalıştı.

Yangın, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde 2 kızı ile birlikte kalan Kezban Mırık, yatak odasında bir patlama sesi duydu. Patlama sesinin ardından alevler evin yatak odasını sardı. Evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerinde çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından apartman tahliye edildi. Dumanların bina içerisinde yoğun olması sebebiyle bazı vatandaşlar evlerinde kaldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar pençeleri açarak nefes almaya çalıştı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Duman etkilen 3 vatandaş çevredeki hastanelere sevk edildi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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