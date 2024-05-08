Samsun'da 997 Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da 997 Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun\'da 997 Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da 2024 Nisan ayında polis bölgesinde meydana gelen 997 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 709 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2024 yılının Nisan ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. Nisan ayında Samsun'da 475'i ölümlü-yaralamalı ve 522'si maddi hasarlı toplamda 997 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 709 kişi yaralandı. Türkiye genelinde ayında 50 bin 540 kaza meydana geldi. Bu kazaların 207'si ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 237 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 703 kişi yaralandı. Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 764'ü bisiklet 4'ünü at arabası, 2 bin 792'sını motorlu bisiklet, 7 bin 939'unu motosiklet, 17 bin 923'ünü otomobil, 769'unu minibüs, 4 bin 830'unu kamyonet, 511'ini kamyon, 543'ünü çekici, 607'sini otobüs, 267'sini traktör, 13'ünü arazi taşıtı, 55'ini özel amaçlı, 23'ünü iş makinesi, 35',ini ambulans, 6'sını tanker, 2'sini tren, 7'sini tramvay ve 602'sini diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN

08.05.2024 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 2024 Nisan ayında polis bölgesinde meydana gelen 997 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 709 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2024 yılının Nisan ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. Nisan ayında Samsun'da 475'i ölümlü-yaralamalı ve 522'si maddi hasarlı toplamda 997 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 709 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 237 kişi öldü

Türkiye genelinde ayında 50 bin 540 kaza meydana geldi. Bu kazaların 207'si ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 237 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 703 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 764'ü bisiklet 4'ünü at arabası, 2 bin 792'sını motorlu bisiklet, 7 bin 939'unu motosiklet, 17 bin 923'ünü otomobil, 769'unu minibüs, 4 bin 830'unu kamyonet, 511'ini kamyon, 543'ünü çekici, 607'sini otobüs, 267'sini traktör, 13'ünü arazi taşıtı, 55'ini özel amaçlı, 23'ünü iş makinesi, 35',ini ambulans, 6'sını tanker, 2'sini tren, 7'sini tramvay ve 602'sini diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, trafik, Samsun, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 997 Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
13:01 İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey’i topa tuttu İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey'i topa tuttu
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:27 Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi
13:56 KÜÇÜKÇEKMECE’de ’Şirine’ isimli kediye işkence davası başladı KÜÇÜKÇEKMECE'de 'Şirine' isimli kediye işkence davası başladı
13:29 Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:02 Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu Tren çarptığını öğrenince yıkıldı Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu! Tren çarptığını öğrenince yıkıldı
13:01 Koridorda son volta Cem Garipoğlu’nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı Koridorda son volta! Cem Garipoğlu'nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 15:04:54. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da 997 Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement