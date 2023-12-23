Samsun\'da Ahır Yangınında 7 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Vezirköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kaylar mevkisinde Şevket Ünal'a ait ahırda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ahır ve bitişiğinde bulunan samanlık ve ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan telef oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle çevredeki başka ahırlara sıçraması önlenen yangında 40 ton saman kül oldu. - SAMSUN