 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da Ahır Yangınında 7 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Ahır Yangınında 7 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Şevket Ünal'a ait bir ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın sonucunda ahır, samanlık ve ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangının diğer ahırlara sıçraması önlenirken, 40 ton saman da kül oldu.

Samsun\'da Ahır Yangınında 7 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
23.12.2023 - 09:52,
Abone Ol

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Vezirköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kaylar mevkisinde Şevket Ünal'a ait ahırda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ahır ve bitişiğinde bulunan samanlık ve ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan telef oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle çevredeki başka ahırlara sıçraması önlenen yangında 40 ton saman kül oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şevket Ünal, Vezirköprü, Samsun, Samsun, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Ahır Yangınında 7 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika


10:45
Taraftarın gözü kulağı onda! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Taraftarın gözü kulağı onda! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:06
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57
Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
09:17
Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti
09:00
6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler 6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler
08:54
Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi
08:17
6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri

Son Dakika
10:45 Taraftarın gözü kulağı onda! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57 Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti
09:17 Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı
09:00 6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler
08:54 Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi
08:17 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
08:09 Kendi Düşen Ağlamaz Dizisi 27. Bölümle Final Yapıyor
07:34 RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 10:58:53. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Ahır Yangınında 7 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement