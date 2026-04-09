Samsun\'da Ailevi Sorunlar Kanlı Bitti

Samsun'da bir kişi, aralarında ailevi sorunlar bulunduğu öne sürülen eniştesini tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan A. (32), eniştesi Emre D. (30) ile yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine İrfan A., tabancayla ateş ederek eniştesini bacağından yaraladı. Emre D., Samsun Şehir Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. İrfan A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN