Samsun\'da Alkollü İki Kişi Parkta Ateş Açtı, 6 Kişi Yaralandı

Samsun"da alkollü 2 kişinin parkta pompalı tüfekle ateş açması sonucu 6 kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un Alaçam ilçesindeki Gençlik Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları öğrenilen B.Ç. (37) ve K.K. (26) adlı şahıslar parkta pompalı tüfekle ateş açtılar. Tüfekten çıkan saçmalar S.C.A. (26), T.Ş. (26), M.C.A. (22), B.Ç.(22), A.D.C. (20) ve Ü.C.O. (16) adlı şahıslara isabet etti. Yaralılar, Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Çekilen röntgen filminde akciğerine 2 adet saçma isabet ettiği tespit edilen S.C.A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların ise hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi. Polis tüfekle ateş açan K.K. ve B.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. K.K.'nin 1.93 promil ve B.Ç.'nin ise 2.19 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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