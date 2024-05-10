Samsun\'da Altın Hırsızına Ev Hapsi Verildi

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Samsun'da kız arkadaşının altınlarını zorla aldığı iddia edilen şahsa çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde kız arkadaşının altınlarını zorla aldığı iddia edilen B.K. şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.K. hakkında elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi. - SAMSUN