Samsun\'da Ambulans ile Tır Çarpıştı: 6 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde ambulans ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 3'ü sağlıkçı 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara yolu Toybelen Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Samsun'a sigara taşıyan Mehmet Emin P. yönetimindeki 34 GRV 923 plakalı tır ile Hasan E. idaresindeki 55 ATY 105 plakalı Samsun Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi'ne ait hasta taşıyan ambulans çarpıştı. Kazada tır sürücüsü Mehmet Emin Padak, ambulans sürücüsü Hasan Erdoğan, ambulansta görevli 2 sağlık personeli ile ambulansta bulunan hasta ve hasta yakını yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.