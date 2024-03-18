Samsun'da apart otelde uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalanan 20 yaşındaki kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, apart otelde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştığı D.N.A.'yı (20) takibe aldı. Apart otelde yapılan aramada genç kadın 15,92 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ile yakalandı. Gözaltına alınan D.N.A. bugün çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak " suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da apart otelde uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalanan 20 yaşındaki kadın tutuklandı - Son Dakika
Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da çekiçli saldırı sonucu hayatını kaybeden Ufuk Öntürk, İzmir'de defnedildi. Öntürk'ün eniştesi, olayın bir kül tablasının düşmesiyle başladığını ve 6 kişi tarafından çekiçle vurularak öldürüldüğünü belirtti. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen sanayi tüpü patlaması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve AFAD gönderildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma devam ediyor.
Edirne'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla Asker Hastanesi Şehitliği'nde düzenlenen tören, çelenklerin sunumu ile başladı. Törende saygı atışı yapıldı ve Vali Sezer şehitlik defterini imzaladı. Program, Kur'an okuması ve dua ile sona erdi.
Kamboçya'da kaldığı pansiyonda çekiçli saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ufuk Öntürk'ün cenazesi İzmir'de defnedildi. Cinayetle ilgili bilgi veren enişte Deniz Keser, saldırının pansiyon çalışanları ve akrabaları tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Öntürk'ün cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için devlet yetkilileri harekete geçti. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da cenaze namazına katıldı ve devletin desteğini vurguladı.
Elazığ'da meydana gelen kazada, yağışla birlikte kayganlaşan yolda motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 29'u çocuk 92 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçta yapılan kontrolde 1'i kadın toplam 8 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkelerine geri gönderilecek.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi muhtarlık binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Muhtarlık binasının kapı camı kırıldı.
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