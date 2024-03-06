Samsun'da APP Araç Plakaları Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da APP Araç Plakaları Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Samsun\'da APP Araç Plakaları Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda, resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla araştırma yapan ekipler, Çarşamba ilçesinde APP plaka olarak bilinen sahte araç plakaları üreten ve satan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 70 adet sahte araç plakası, 2 adet ajanda ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

06.03.2024 11:14  Güncelleme: 11:18
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Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 70 adet APP araç plakası ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında yaptıkları çalışmada, Çarşamba ilçesinde "APP" plaka olarak bilinen araç plakalarını imal ederek sattıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan 5 kişinin ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda 48 araca ait 70 adet sahte araç plakası, kayıtların tutulduğu 2 adet ajanda ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da APP Araç Plakaları Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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