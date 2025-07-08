Samsun\'da Araç Altında Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir aracın altına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerini çalışması sonrası kurtarıldı.

Olay, ilçenin Büyükcami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar bir aracın altında kedi sesleri duydu. Vatandaşlar kediyi kurtarmak için çabaladı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, aracın alt aksamlarına giren yavru kedi için seferber oldu.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yavru kedi bulunduğu noktadan kurtarıldı. - SAMSUN