Samsun'da Araç İçindeki Şahsa Kurşun İsabet Etti

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Samsun'un Bafra ilçesinde araç içinde oturan şahsa kurşun isabet etti. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece Doğankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan gelen Hüseyin Çeker (44) yakınlarının kına gecesinde aracının içinde otururken nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunu ayağına isabet etti. Ayağına gelen kurşunla yaralanan şahıs, yakınları tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

İlçe jandarma ekiplerince olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - SAMSUN