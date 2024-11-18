Samsun'da Araç Kazası: Maddi Hasar - Son Dakika
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Samsun'da Araç Kazası: Maddi Hasar

Samsun\'da Araç Kazası: Maddi Hasar

Samsun'da alkollü sürücünün neden olduğu kaza maddi hasarla atlatıldı, yaralanan yok.

18.11.2024 16:56
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Samsun'da otomobilin kamyonete çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Ulaştırma Bölge Müdürlüğü önündeki yan yolda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen E.D.'nin kullandığı 55 SG 240 plakalı otomobil, Barış İnan idaresindeki 55 ALH 913 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet aydınlatma direğine vurduktan sonra savrularak durdu. Otomobil ise çarpmanın etkisi ile takla atarak yan yattı. Kazada yaralanan olmadı. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin alkol kontrolünde otomobil sürücüsü E.D.'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayı anlatan kamyonet sürücüsü Barış İnan, "Ben şeridimde gidiyordum. Birden 55 SG 240 plakalı otomobil önüme çıktı. Otomobilin bana vurmasıyla birlikte ikimiz de ayrı şeride savrulduk. Bana vuran araç önümde takla attı. Ben de ona vurmamak için direksiyonu sola kırınca aydınla direğine vurdum. Benim aracımın önü göçtü. Bana çarpan kadın sürücü alkollü çıktı. Kendisiyle konuştum ve bana 'hakkını helal et' dedi. Ölümlü bir kaza olmadığı için ben de hakkımı helal ettim ama aracım ticari olduğu için işimden oldum. Arabamdaki zarar büyük, pert oldu. Hava yastıkları da açıldı" dedi.

Kazanın ardından yan yoldaki trafik aksarken, araçların çekilmesi ile ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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