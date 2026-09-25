Samsun\'da araçtan atılan poşette 1395 sentetik hap bulundu, 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'da araçtan atılan poşette 1395 sentetik hap bulundu, 1 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Tekkeköy'de jandarmanın takibe aldığı araçtan bir kişi, ekipleri fark edince dışarı poşet attı. Poşette, araçta ve ikamette 1395 sentetik ecza hap, metamfetamin ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi; gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bin 395 adet sentetik ecza hap, bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışma sonucu S.T.'nin kullandığı aracı takibe aldı. Jandarma ekiplerini fark eden Topal, araçtan dışarı bir poşet attı. Ekipler tarafından yakalanan Topal'ın attığı poşette, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda bin 395 adet sentetik ecza hap, bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.T., uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?