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Samsun'da Aranan 22 Kişi Yakalandı

Samsun\'da Aranan 22 Kişi Yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu suçlarından hapis cezası bulunanlar ve hırsızlık suçlarından arananlar da yer alıyor. Operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 4 adet kuru sıkı tabanca ve 33 adet kesici-delici alet ele geçirildi.

04.02.2024 16:17
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Samsun'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, aralarında uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş 18 yıl 4 ay, 12 yıl 1 ay, 8 yıl 4 ay, 8 yıl 1 ay 15 gün ve 5 yıl 7 ay 22 gün, 2 yıl 3 ay 2 gün hapis bulanan 6 ayrı kişi, hırsızlık suçlarından 5 yıl ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 2 kişi ile birlikte toplam 22 kişi yakalandı. Yakalanan aranan şahıslarla birlikte 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 4 adet kuru sıkı tabanca, 33 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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