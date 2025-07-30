Samsun\'da Arazi Anlaşmazlığı Cinayeti

Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren emekli polis, adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Sarıhasan Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru Cemil Ç., aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcasının oğlu taksici Bahattin Ç.'yi tarlaya girerken yolunu kesip, tabancayla ateş ederek vurdu. 3 çocuk babası Bahattin Ç. hayatını kaybederken, Cemil Ç. ise kayıplara karıştı. Bahattin Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi ve otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Cemil Ç. polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Cemil Ç., bugün Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN