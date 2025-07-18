Samsun\'da Ateşe Verilen Araçta Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Samsun'da bir şahsın park halindeki bir otomobilin üzerine battaniye örtüp ateşe verdiği anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde gece meydana gelen olayda H.T. (45) gece saatlerinde tanımadığı bir kişiye ait park halindeki otomobilin üzerine battaniye örtüp ateşe verdi. Yanan araç müdahale ile söndürülürken, H.T., polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. O anlar ise bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şahsın battaniyeyi serdikten sonra ateşe verdiği akabinde yürüyerek olay yerinde uzaklaştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şahıs Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi

Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilen H.T., işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 'Aracı kendisine cinlerin yaktırdığını' iddia eden H.T., savcılık talebi üzerine polis tarafından Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN