Samsun\'da Baba Oğlunu Bıçakladı

Samsun'da tartıştığı oğlunu bıçaklayan baba gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. adlı baba kendisinden para isteme meselesi yüzünden tartıştığı oğlu S.Ş.'yi bıçakla yaraladı. S.Ş., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ş. serbest bırakıldı. - SAMSUN
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