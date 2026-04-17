Balkonda yanan koltuk paniğe yol açtı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmanın balkonunda çıkan koltuk yangını kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Denizevleri Mahallesi 218. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki balkonda henüz belirlenemeyen bir nedenle koltuk yanmaya başladı. Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, küçük çaplı yangını büyümeden söndürdü. - SAMSUN