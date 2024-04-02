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Samsun'da balkondan evine girdiği komşu kadına tecavüze kalkışan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da balkondan evine girdiği komşu kadına tecavüze kalkışan şahıs tutuklandı

Samsun\'da balkondan evine girdiği komşu kadına tecavüze kalkışan şahıs tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir şahıs, balkondan komşusunun evine girerek tecavüz etmeye kalkıştı. Kadının direnişi ve yardım çağrıları sonucunda şahıs kaçtı. Şikayet üzerine gözaltına alınan şahıs, suçlamaları kabul etmedi ancak tutuklandı.

02.04.2024 15:18  Güncelleme: 15:19
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Samsun'da balkondan evine girdiği komşu kadına tecavüze kalkışan şahıs, "Beni periler çağırdı" diye suçlamaları kabul etmedi, ancak tutuklanmaktan kurtulamadı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde 31 Mart'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlarda kaydı bulunan R.K.(38), komşusun evine balkondan girip mutfakta yemek yapan H.U. (59) adlı kadının üzerine atlayarak tecavüz etmeye kalktı. Feryat edip yardım isteyen kadının ağzını tuttu. R.K.'nin parmağını ısırıp elinden kurtulan H.U., dış kapıyı açıp yardım istedi. Kadının yeniden yanına gelen R.K. onu zorla sürükleyerek yatak odasına götürdü ve burada da tecavüz etmeye çalıştı. H.U.'nun feryatları üzerine, "Bağırma, yüzüğümü düşürdüm. Alıp gideceğim ve bu olayı polise haber verirsen seni de kocanı da öldürürüm" diye tehdit eden R.K. emeline ulaşamadan evden kaçtı. Evden çıkıp bakkala sığınan kadın ise polis şikayette bulundu.

H.U.'nun ifadesinde, "Mutfağında iftar için yemek yaptığım sırada bir anda mutfağın balkon kapısından kendisini şahsen tanıdığım karşı kapı komşum olan ancak ismini bilmediğim şahıs içeri girdi. Şahsı içeride gördüğüm esnada şok geçirdim ve 'imdat' diyerek bağırdım. Bir anda üzerime atladı her iki eli ile bağırmamam için ağzımı kapattı ve beni sürükleyerek zorla oturma odasına doğru götürdü ve yere yatırdı. Ağzımı tuttu ve ayakları ile kollarımı bastırarak beni hareketsiz bıraktı. Elini ve bacağını ısırdım. Kollarımı kurtararak şahsın vücudunun değişik yerlerini tırmaladım. Yüzüğünü düşürdüğünü söyleyip beni bırakarak oda içerisinde yüzüğünü aramaya başladı. Fırsat bularak evimin giriş kapısını açtım ve yardım istedim. Yakamdan tutup beni sürükleyerek zorla yatak odasına götürdü. Burada da tecavüze kalkıştı. Kendisine direndim ve 'birazdan eşim gelecek senin için çok kötü olur yapma' dedim. Benim aşırı derecede bağırdığımı görünce, 'Tamam, daha bağırma sana zarar vermeyeceğim. Polise şikayet etme, seni de kocanı da öldürürüm, bu yaşadıklarınız seninle benim aramda kalacak' dedi ve kaçıp gitti. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" dediği öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan R.K., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen R.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Evde tek başıma alkol alıyordum. Sigara içmek için balkona çıkınca yol üzerinde 5 tane peri gördüm. Görmüş olduğum periler beni yanlarına çağırdılar. Ben de perilerin beni çağırması üzerine balkon demirlerine çıktım. Aşağıya atlayacağım esnada bu kez de yan balkondan beni bir peri 'Aşağı atlama benim yanıma gel' diye çağırdı. Ben de atlamaktan vaz geçerek beni yanına çağıran ve yan daireye ait balkonda bulunan perinin yanına atladım. Balkon kapısı açıktı. İkamet içerisinde mutfakta bayanı gördüm. Bu bayan beni görünce panikleyerek 'Senin burada ne işin var' diyerek bağırmaya başladı. Bağırmasın diye elimle ağzını kapatıp yere yatırdım. Kadına zarar vermeden kapıdan çıkıp gittim. Suçlamaları kabul etmiyorum" savunmasında bulundu.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.K. "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Mahkeme, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da balkondan evine girdiği komşu kadına tecavüze kalkışan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da balkondan evine girdiği komşu kadına tecavüze kalkışan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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