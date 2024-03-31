Samsun'da bankta unutulan şüpheli çantalar polisi alarma geçirdi.
Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Tütün İskelesi yolundaki bankta çantaları fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Şüpheli çanta ihbarı üzerine polis alarma geçti. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis, olay yerine bomba imha ekibi beklerken, huzurevinden izinli çıktığı öğrenilen 71 yaşındaki Bayram B., çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Çantayı bırakıp çay içmeye gittiğini söyleyen yaşlı adamın çantasının içini kontrol eden polisler daha sonra çantaları Bayram B.'ye teslim etti. - SAMSUN
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, önündeki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alkollü sürücü hakkında işlem yapıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akkaya mahallesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma olmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.
Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, oy kullanma işlemleri sırasında polis ekipleri, Bağlar Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve tabancaya ait fişek bulundu. Ayrıca, araçtan kaçmaya çalışan bir kişinin üst aramasında da ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Y.Y. ve T.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Hatay'da yapılan yerel seçimlerde sandıkların yüzde (?) açıldı. Verilere göre AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde (?), CHP adayı Lütfü Savaş (?) ve Türkiye İşçi Partisi adayı Gökhan Zan (?) oranında oy aldı. 2019 yerel seçimlerinde ise Hatay Büyükşehir Belediyesini CHP adayı Lütfü Savaş kazanmıştı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda binanın çatısında hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile oy verme esnasında karşılaştı. Tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü ve 6 kişi yaralandı. Jandarma ve çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale ederek güvenlik önlemi aldı.
Erzurum Valiliği, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinin güven ve huzur içerisinde tamamlandığını açıkladı. Vali Mustafa Çiftçi, seçim güvenliği konusunda yapılan toplantılara katıldı ve son durum hakkında bilgi aldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan olayda, komşusu Bayram Şimşek'i öldüren katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, ev satışı nedeniyle çıkan husumet sonucu meydana geldi.
Aksaray'ın Fatih Mahallesi'nde Mustafa Ç. (17) ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşerek Mustafa Ç. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Mustafa Ç. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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